Складские запасы металлопродукции в Китае снижаются вторую неделю подряд, после того как Пекин принял меры для достижения цели по сокращению производства необработанной стали в межсезонье.



Согласно данным отраслевого портала mysteel.com, недельные запасы стали на четверг составили 21,41 млн тонн, что на 155,700 тонн меньше, чем на предыдущей неделе.



Аналитики заявили, что снижение было частично связано с сокращением производства стали, поскольку Китай пообещал сократить выбросы углерода.



Сейчас низкий сезон для стали, и в это время года запасы обычно растут. Но после того, как основные сталелитейные провинции и регионы Китая запланировали сократить производство в этом году, рыночный спрос вырос. Это привело к активным сделкам, особенно в межсезонье, и к сокращению запасов, сообщил Ван Гоцин, директор по исследованиям Пекинского информационного исследовательского центра Lange Steel.



Ведущий специалист по экономическому планированию Китая и Министерство промышленности и информационных технологий предложили в конце 2020 года сосредоточить внимание на сокращении производства стали на предприятиях с плохими экологическими показателями и высоким потреблением энергии, чтобы обеспечить реализацию годового спада в производстве стали в стране в 2021 году.



Однако некоторым крупным сталелитейным провинциям может быть сложно достичь этой цели, поскольку статистика показывает, что в большинстве таких провинций в первой половине 2021 года было зарегистрировано увеличение производства.



Производство в провинции Цзянсу (Восточный Китай), втором по величине производителе стали, и провинции Шаньдун (Восточный Китай), третьей по величине, увеличилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первой половине этого года.



Согласно отраслевому прогнозу провинция Цзянсу должна сократить производство стали на 8,12 млн во втором полугодии в год, чтобы достичь цели по сокращению производства стали.



Поэтому провинции разработали планы сокращения производства во второй половине года, а некоторые уже поставили перед местными предприятиями подробные задачи.



Ожидается, что цены на железную руду продолжат падать. Основные фьючерсные контракты на железную руду упали на 2% на закрытии в пятницу, а за всю неделю они упали более чем на 9%.



