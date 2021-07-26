Китай расследует поставки электротехнической стали из Японии и ЕС

Китай расследует поставки электротехнической стали из Японии и ЕС

Власти Китая в пятницу начали антидемпинговое расследование в отношении листовой электротехнической стали с ориентированным зерном (GOES), импортируемой из Японии, Южной Кореи и стран Европейского Союза.

Такую сталь обычно используют в производстве высоковольтных генераторов электроэнергии и трансформаторов.

Расследование начато в связи с завершением срока действия нынешних антидемпинговых пошлин, введенных пять лет назад. Эти пошлины сохранятся на время расследования, которое должно завершиться в течение года, сообщило министерство торговли КНР.

В мае этого года китайские сталепроизводители China Baoshan Iron and Steel и Beijing Shougang обратились к Минторгу, заявив, что прекращение действия пошлин приведет к возобновлению демпинга и нанесет ущерб сталелитейному сектору КНР.

Для японских компаний, включая JFE Steel, Nippon Steel и Sumitomo Metal, пошлины составляют от 39% до 45,7%, для европейских компаний - 46,3%, для южнокорейских - 37,3%.

Антидемпинговые пошлины в отношении электротехнической стали, поставляемой из Великобритании, были полностью отменены, сообщает CNBC.

Китай является крупнейшим мировым производителем стали. В прошлом году производство GOES в стране составило порядка 1,6 млн тонн.

МинПром по материалам Steelland

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