В Индии приватизируют 6 металлургических компаний

В Индии приватизируют 6 металлургических компаний

Правительство Индии утвердило выставление на приватизацию шести государственных компаний, занимающихся производством черных металлов. Как заявило Министерство финансов, ни одна государственная металлургическая компания не была продана за последние пять лет, после принятия в 2016 г. новой стратегии в отношении госсектора.

В соответствии с этой стратегией государственные компании были разделены на стратегические активы, которые должны остаться под правительственным контролем, и нестратегические. Металлургические предприятия центрального подчинения были отнесены к последним.

В результате в госсобственности в Индии должна остаться только компания SAIL, один из крупнейших производителей стали в стране. Компания RINL, занимающая шестое место в национальном рейтинге, несмотря на протесты ее персонала и местных политиков, выставлена на продажу.

Кроме того, в частную собственность перейдут достраивающийся метзавод NMDC Integrated Steel Plant, отделенный от государственной железорудной компании NMDC, производитель товарного чугуна Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL), а также подразделения SAIL по выпуску спецсталей — Alloy Steel Plant, Visvesvaraya Iron & Steel Plant и Salem Steel Plant.

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