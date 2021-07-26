В июне экспорт нержавеющей стали из Китая достиг рекордного показателя

В июне экспорт нержавеющей стали из Китая достиг рекордного показателя

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в июне национальный экспорт нержавеющей стали достиг рекордного в истории показателя — 487 тыс. т. Это почти на 33% больше, чем в мае, и на 105,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего в первом полугодии китайские компании отправили за рубеж почти 2,19 млн т нержавеющей стальной продукции, превысив показатели аналогичного периода годичной давности на 35,7%.

В то же время Китай значительно увеличил и импорт нержавеющей стали, прежде всего, за счет поставок из Индонезии. В июне его объем достиг 245 тыс. т, что, правда, на 19,1% меньше, чем в рекордном мае, но на 35,6% больше, чем в июне 2020 г.

За первые шесть месяцев 2021 г. в Китай поступило из-за рубежа около 1,41 млн т нержавеющей стали. Это более чем в 2,2 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

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