Из за отсутствия топлива в Украине простаивают 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ

Из за отсутствия топлива в Украине простаивают 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ

11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).
Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго", сообщает "Оbozrevatel".

Не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго": по два блока на каждой из станций. Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа. Еще два блока не доступно на Запорожской ТЭС.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов, цены на электроэнергию упали ниже себестоимости. В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго". Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.

Причиной аномального обвала цен "Донбассэнерго" назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм". Позже о критической ситуации в работе генерирующих мощностей сообщили компании "Центэнерго" и "ДТЭК Энерго".

Ранее ресурс сообщал, что "Укрэнерго" задолжал на балансирующем рынке уже более 13 млрд грн.



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