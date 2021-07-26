Пенсия судей в Украине выросла на 15 тысяч, тогда как всем остальным в среднем добавили по 200 гривен

Пенсия обычных украинцев и судей отличается даже не на порядок, а в среднем в 22 раза. Средний украинский судья на старости получает в 22 раза больше, чем простой украинец со средней пенсией. Вся причина в том, что обычным гражданам и судьям пенсии начисляются по разному принципу.

Украинцам объяснили, почему пенсия судей выросла на 15 тысяч, тогда всем остальным добавили по 200 гривен

В Украине с января по июль текущего года выросли пенсионные выплаты граждан. Средняя пенсия выросла на 200 гривен. В начале года она составляла 3,5 тысячи гривен, а за полгода выросла до 3,7 тысячи. За эти же полгода прирост пенсии судей получился более весомым. Так, в начале 2021 отставные служители Фемиды в среднем получали по 67,9 тысячи гривен, а уже к июлю их ежемесячная выплата составила 83,2 тысячи. Таким образом за полгода средняя пенсия украинских судей выросла на 15,3 тысячи в отечественной валюте.

Такая колоссальная разница не может не удивлять и даже не возмущать рядовых граждан, которые на свои выплаты не могут свести концы с концами. А ведь, кроме средних, есть еще и минимальные пенсии, которые равны прожиточному минимуму. С июля их подняли до 1854 гривен.

Откуда такая разница?

Все дело в формулах, по которым считают пенсию тем и другим.

Украинцам объяснили, почему пенсия судей выросла на 15 тысяч, тогда всем остальным добавили по 200 гривен

Для расчета пенсии простых украинцев придумали хитрую формулу

Средняя зарплата за три прошедших года множится на стаж в годах, затем умножается на 1% и на отношение собственной зарплаты к средней по Украине. Таким образом, если человек, например, получал среднюю зарплату и заработал себе 35 лет стажа, размер его пенсии будет меньше, чем 35% от средней зарплаты, ибо средняя зарплата по Украине берется за год, предшествующий назначению пенсии, и она, конечно, получается выше, чем средний заработок за три предыдущих года.

Судьям пенсию считают намного проще

У них формула расчета проста, как удар судейского молотка. Имея достаточный стаж на службе у Фемиды, они получают пенсию в размере 0,8 от своей зарплаты. Ну, а поскольку зарплата у судей тоже - не как у большинства украинцев, то и пенсия у них получается весьма приличная.

Конечно, на фоне 11 миллионов украинских пенсионеров отряд отставных судей выглядит совсем немногочисленным. Их всего немногим более 3,5 тысячи. Однако их пенсионные выплаты при каждом упоминании вызывают в обществе резонанс. Впрочем, ничего противозаконного в этом нет. Все – в рамках украинской законности. Поэтому никаких притязаний к этим выплатам быть не должно.

Напомним, в Минсоцполитики предупредили, что уже вскоре пенсия может стать недоступной для миллионов пожилых украинцев. Речь идет о гражданах, которые работают в теневом секторе экономики и которым не начисляется страховой стаж.


Марченко Любов, Тудей

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