За январь-май Украина наторговала с Беларусью электроэнергией на 25 млн долл.

Беларусь за январь-май поставила Украине электроэнергии на 25 млн долл., сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.



"Мы за пять месяцев этого года продали Украине электроэнергии на 25 млн долл., никогда такой цифры не было», - заявил И.Сокол.



Посол подчеркнул, что белорусская сторона готова помогать Украине в этом направлении "столько, сколько будет надо".



"Когда в январе-феврале были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо. "Укрэнерго" делала заявку на "Белэнерго", и система срабатывала моментально", - отметил он.



Дипломат добавил, что Украина остается для Беларуси важным стратегическим рынком.



"И мы для них входим в шестерку крупнейших рынков по поставкам украинской продукции", - добавил он.



И.Сокол рассказал, что за январь-май товарооборот между двумя странами вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом белорусский экспорт увеличился на 60% с учетом нефтепродуктов, а импорт из Украины снизился на 6%.



