Олово подорожало до максимума за 10 лет

Олово подорожало до максимума за 10 лет

Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Экономическая правда.

Стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе поднялась почти до $34 тысяч за тонну, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2011 году – $33 265 за тонну. С начала июля олово подорожало на 9%, с начала этого года - почти на 70%.

Припои на основе олова используются при монтаже интегральных схем и соединений. Таким образом, спрос на металл резко вырос вместе со спросом на потребительскую электронику в период пандемии коронавируса, отмечает WSJ.



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