В Ботсване после длительного перерыва возобновилась добыча меди

Рудник Khoemacau в Ботсване отгрузил первую партию медного и серебряного концентрата. Таким образом, в этой стране после длительного перерыва возобновилась добыча меди.



Американская компания Fluor, выполнявшая работу по строительству комбината, стартовавшему в октябре 2018 г., отчиталась о вводе в строй обогатительной фабрики, транспортного коридора и 40-километрового водопровода.



Планируется, что в течение более 20 лет на предприятии ежегодно будут получать, в среднем, 62 тыс. и меди и 1,9 млн унций серебра. Доходы от рудника должны стать важным подспорьем для бюджета Ботсваны.



