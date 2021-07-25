На Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭ

К незаконной деятельности причастны минимум 10 человек - жители Волынской и Ровенской областей.

В Волынской области правоохранители и пограничники провели 16 санкционированных обысков по месту жительства, в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней. Злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке.

В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, кроме этого, пистолет и денежные средства.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около 1 миллиона гривен.

Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы.

Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они - жители Волынской и Ровенской областей.

Злоумышленники покупали камни и осуществляли его переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

В настоящее время в рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведении необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле на границе с Польшей пограничники Львовского отряда выявили почти 66 килограммов янтаря.

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