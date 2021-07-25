ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан

ФОПы, активно сопротивляющиеся внедрению кассовых аппаратов, обещают, что возьмут на контроль все крупные покупки граждан и будут отчитываться о них налоговой службе. Они подали разработанный ими законопроект президенту, требуя, чтобы тот выдвинул его, как собственную законодательную инициативу.

РРО или, как их еще называют, кассовые аппараты должны быть внедрены ФОПами уже с 1 января 2022 года. Собственно, это должно было произойти еще с начала 2021, однако под влиянием массовых протестов предпринимателей власть дрогнула и пошла на уступки. Таким образом, предприниматели получили возможность еще год работать без кассовых аппаратов.

За это время они, по словам главы движения SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергея Доротича, разработали уже не один законопроект, реализация которого могла бы стать альтернативой кассовым аппаратам. Однако все эти наработки не нашли отклика у власти. Самый свежий вариант касается учета крупных покупок, который обязуются взять на себя предприниматели.

Они предлагают контролировать все крупные покупки граждан, оформляя чек с идентификацией товара или услуги. На чеке будет стоять дата и стоимость покупки, и все это будет заноситься в форму, которую утвердит Минфин.

Крупными предлагают считать все покупки, стоимость которых превышает минимальную зарплату. С 1 января 2022 она будет равна 6500 гривен.

Таким образом, убежден Сергей Доротич, государство сможет контролировать финансовые обороты, которые проходят через ФОПов, а сами предприниматели не разорятся на установке кассовых аппаратов.

"Все, что дороже одной минимальной заработной платы – мы эту операцию жестко фиксируем и контролируем. Налоговая тоже сможет ее контролировать", - заявил глава предпринимательского движения.

Чиновники из различных ведомств по-разному отнеслись к такой инициативе ФОПов

По словам эксперта экономических программ Украинского института будущего (UIF) Даниила Монина, Минфин "ничего не хочет менять", а вот налоговики готовы к компромиссу с предпринимателями. ГНС якобы готова отказаться от повсеместного внедрения кассовых аппаратов, но при этом хочет контролировать дорогие покупки граждан, превышающие по стоимости одну минималку.

При этом сам Монин считает, что государство взялось за проведение налоговой реформы не с того конца. Прежде всего, нужно было бы вплотную заняться работой крупных торговых сетей, которые маскируются под мелкий бизнес.

Неизменной остается позиция главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева в этом вопросе. Он считает, что предпринимателям незачем "изобретать велосипед", а нужно просто выполнить требование по установке кассовых аппаратов.

"Я предлагал бы не играться в политику на этой теме и не выдумывать "украинский велосипед", который почему-то должен ехать на квадратных колесах, а не на круглых, как во всем мире, а просто внедрить эту систему, - заявил Гетманцев и прибавил: - Эта система действует во всех странах мира, даже в тех, которые мы не считаем цивилизованными".

При этом ФОПы считают, что установка кассовых аппаратов приведет к разорению от 30 до 50% предпринимателей и потере 600 тысяч рабочих мест.

"Фискальный кассовый аппарат – это несоизмеримое бремя, и он ни в коей мере не имеет отношения к детенизации. Это приведет лишь к очередным поборам с предпринимателей", – заявил Сергей Доротич.

Почему тотальная фискализация всей деятельности ФОПов "не имеет отношения к детенизации", предприниматели не объясняют.