Вступил в силу закон об электронных чеках и гарантии на приобретенную технику

Онлайн получать можно и эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам.

В воскресенье, 24 июля, вступили в силу изменения к статье 7 Закона Украины “О защите прав потребителей” относительно гарантийных обязательств в электронном виде.

Закон № 1603-IX опубликован в “Голосе Украины”.

Изменения предусматривают, что покупатель может получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.

Кроме того, закон предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном.

Законодательный акт также сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель должен обеспечить возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.