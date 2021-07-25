Вступил в силу закон об электронных чеках и гарантии на приобретенную технику
Онлайн получать можно и эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам.
В воскресенье, 24 июля, вступили в силу изменения к статье 7 Закона Украины “О защите прав потребителей” относительно гарантийных обязательств в электронном виде.
Закон № 1603-IX опубликован в “Голосе Украины”.
Изменения предусматривают, что покупатель может получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.
Кроме того, закон предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном.
Законодательный акт также сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.
В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель должен обеспечить возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.
Напомним, 4 июля вступил в силу закон, согласно которому Украина официально вышла из соглашения государств-участниц СНГ относительно защиты прав потребителей.