Вступил в силу закон об электронных чеках и гарантии на приобретенную технику

Онлайн получать можно и эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам.

Вступил в силу закон об электронных чеках и гарантии на приобретенную технику
Фото: предоставлено Катериной Одарченко

В воскресенье, 24 июля, вступили в силу изменения к статье 7 Закона Украины “О защите прав потребителей” относительно гарантийных обязательств в электронном виде.

Закон № 1603-IX опубликован в “Голосе Украины”.

Изменения предусматривают, что покупатель может получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.

Кроме того, закон предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном.

Законодательный акт также сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель должен обеспечить возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.

Напомним, 4 июля вступил в силу закон, согласно которому Украина официально вышла из соглашения государств-участниц СНГ относительно защиты прав потребителей.

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