Общины могут привлечь до 2 млн грн в рамках правительственного проекта
Глава украинского правительства перечислил услуги, на которые можно потратить деньги.
В рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг” каждая община сможет получить до 2 млн грн от государства.
Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он добавил, что Кабинет министров Украины упростил условия участия в проектах, что позволит общинам привлечь дополнительные средства на улучшение социальной помощи населению.
В частности, речь идет о финансировании таких услуг:
- дневной уход для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей;
- сопровождение во время инклюзивного обучения;
- социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы;
- временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и другие.
Напомним, Кабинет министров Украины назначил доплату 2000 гривен пенсионерам МВД и ВСУ.