Общины могут привлечь до 2 млн грн в рамках правительственного проекта

Глава украинского правительства перечислил услуги, на которые можно потратить деньги.

В рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг” каждая община сможет получить до 2 млн грн от государства.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Кабинет министров Украины упростил условия участия в проектах, что позволит общинам привлечь дополнительные средства на улучшение социальной помощи населению.

В частности, речь идет о финансировании таких услуг:

- дневной уход для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей;

- сопровождение во время инклюзивного обучения;

- социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы;

- временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и другие.