Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон

В Украине готовят закон, который позволит сносить хрущевки без согласия всех жильцов, обитающих в таком доме. Это позволит застройщикам сносить старые дома, а на их месте строить новое доходное жилье улучшенной планировки. В Министерстве развития общин и территорий подготовили соответствующий законопроект. Если в Раде его проголосуют, то в городах может начаться массовый снос такого жилья.

Согласно действующему ныне закону, снос многоквартирного дома и переселение его жильцов возможны лишь в том случае, если все 100% жильцов дадут на это согласие. Однако такая ситуация в принципе невозможна.

"100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно", - говорит зампред комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Поэтому в подготовленном законопроекте содержится ключевое изменение, которое может дать ход всему этому процессу: 100% заменили на 75.

Таким образом, для того, чтобы запустить процесс сноса дома и расселения его обитателей, достаточно будет согласия 75% его жильцов. Правда, по словам Елены Шуляк, несмотря на то, что закон о реконструкции кварталов был принят еще в 2006 году, с тех пор за 15 лет никто не удосужился разработать механизм расселения жителей этих домов.

К тому же тормозит процесс и количество людей, прописанных в тех или иных квартирах. Во многих из них прописаны родственники, которые давно там фактически не проживают, однако при сносе дома на них обязаны будут выделить жилплощадь.

Однако, если даже этот закон примут, то это еще не значит, что застройщики начнут дружно воевать за места, которые сейчас заняты хрущевками. Им нужно будет тщательно все подсчитать. И если затея получится невыгодной, то они от нее откажутся.

В любом случае, интересы самих обитателей хрущевок, в этом приоритетном ряду стоят на последней позиции. Ясно, что если закон начнет работать, то застройщики будут пытаться расселить жильцов дома, идущего под снос, в самые дешевые и далеко не просторные жилища.