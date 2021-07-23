Китай разрешил оплачивать счета за электричество цифровым юанем

Китайские власти разрешили использовать цифровой юань для оплаты счетов за электричество. Об этом пишет Economic Information Daily. Соответствующая функция появилась в приложении Народного банка Китая.

Источник: South China Morning Post

Пользователи сервиса могут оплатить счета без привязки банковской карты и перехода в другие приложения. Пока что опция доступна в девяти крупных городах. Сколько продлится тестирование, и когда начнётся развёртывание в других регионах, пока неясно.

Один из топ-менеджеров китайской электросетевой компании State Grid отметил, что появление таких платежей не только продвигает использование цифрового юаня, но и ускоряет развитие цифровых методов оплаты.

Ранее Национальный банк Китая отчитался об успехах по запуску цифровой валюты. По словам организации, общий объём транзакций с использованием электронного юаня достиг $5,3 миллиарда.



