Китай разрешил оплачивать счета за электричество цифровым юанем

Китайские власти разрешили использовать цифровой юань для оплаты счетов за электричество. Об этом пишет Economic Information Daily. Соответствующая функция появилась в приложении Народного банка Китая.

Китай разрешил оплачивать счета за электричество цифровым юанем

Источник: South China Morning Post

Пользователи сервиса могут оплатить счета без привязки банковской карты и перехода в другие приложения. Пока что опция доступна в девяти крупных городах. Сколько продлится тестирование, и когда начнётся развёртывание в других регионах, пока неясно.

Один из топ-менеджеров китайской электросетевой компании State Grid отметил, что появление таких платежей не только продвигает использование цифрового юаня, но и ускоряет развитие цифровых методов оплаты.

Ранее Национальный банк Китая отчитался об успехах по запуску цифровой валюты. По словам организации, общий объём транзакций с использованием электронного юаня достиг $5,3 миллиарда.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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