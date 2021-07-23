Thyssenkrupp построит в Бразилии глобальный центр горнодобывающей промышленности

Thyssenkrupp построит в Бразилии глобальный центр горнодобывающей промышленности

Как сообщает The Rio Times, крупный мировой производитель железной руды и других полезных ископаемых, Бразилия была выбрана глобальным руководством Thyssenkrupp, немецкого многонационального конгломерата, специализирующегося на промышленном проектировании и производстве стали, в качестве своего глобального инженерного центра передового опыта в горнодобывающей промышленности, поставок оборудования и технологий за пределами Германии.

Другой подобный центр компании находится в Индии.Решение было принято в конце 2020 года, и центр был создан недавно с командой из 100 высокотехнологичных профессионалов. В бизнес-подразделении Plant Technology работают специалисты в офисе Belo Horizonte и Mining Service Centers.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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