Цены на пшеницу изменятся в Украине

Погодные условия в июле 2021 года были неблагоприятными для посевов пшеницы. Жара и засуха, дожди, ветра и град уничтожили часть урожая, что может очень сильно изменить стоимость зерна в Украине.

По словам заместителя главы "Всеукраинского аграрного совета" Дениса Марчука, аграрии сейчас пытаются хотя бы приблизительно оценить потери зерновых, которые произошли из-за сильной жары, обильных осадков и града.

"Сейчас трудно сказать оценочную стоимость потерь, так как значительная часть продукции пострадала от жаркой погоды, которая длилась в течение трех недель в разных регионах Украины. А сейчас уже по всей территории Украины массово прошли дожди, местами с градом, которые положили значительное количество культур - они потеряли свои свойства, ценовую стоимость и качественную стоимость. Поэтому говорить, сколько мы будем иметь в этом сезоне, я бы не хотел, но однозначно хотел бы отметить, что это будет чуть больше, чем в прошлом году", - рассказал Денис Марчук.

Тем не менее, эксперт уверен, что Украина без хлеба не останется. В 2020 году аграрии собрали около 65 млн тонн зерна. Даже если в 2021 году будет на несколько миллионов тонн зерна меньше, то это все равно позволит с лихвой покрыть потребности украинцев и обеспечить ранее запланированные экспортные поставки.

Что же касается цен на зерно, то ответ на этот вопрос будет известен в ходе уборочной кампании, когда фермеры приступят к сбору урожаев.