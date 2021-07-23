ЕЭК предлагает продлить пошлину на украинские трубы из нержавейки

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии опубликовал неконфиденциальную версию доклада "О результатах повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза".



"По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении департамента информации за анализируемый период с 1 января 2017 по 30 июня 2020 года (в том числе, период расследования - с 1 июля 2017 по 30 июня 2020) установлен рост объёма потребления товара в 2017-2019 гг. на рынке ЕАЭС на 38,8%, а в период расследования - на 19%. Объём демпингового импорта при этом сократился на 28,9% и 44,5% соответственно, а доля импорта товара с территории Украины в ЕАЭС к объёму его потребления уменьшилась на 48,8% и 53,4% соответственно", - говорится в сообщении.



"Вместе с тем необходимо отметить, что в отдельные периоды объём демпингового импорта увеличивался даже в условиях действия антидемпинговой меры. ..Учитывая существующий опыт украинских производителей по быстрому наращиванию объёмов импорта в ЕАЭС, существует высокая вероятность, что прекращение действия антидемпинговых пошлин за короткий срок приведёт к потере металлургами доли рынка товара и ухудшению показателей металлургических предприятий ЕАЭС. ..Принимая по внимание вышеизложенное, предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры на 5 лет", - сообщают в ЕЭК.



Объект расследования - бесшовные трубы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, содержащей 1,2 мас. % или менее углерода и 10,5 мас. % или более хрома при наличии других элементов или без них, диаметром до 426 мм включительно, изготовленные методом горячей или холодной деформации, классифицируемые кодами 7304 41 000 1, 7304 41 000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9, 7304 49 990 0, 7304 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.



В отношении данной продукции украинских металлургических предприятий с января 2016 года введены антидемпинговые пошлины размером от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. 29 декабря 2020 года - в связи с началом повторного расследования - срок действия пошлин продлили по 18 октября 2021 года.



Инициаторы расследования - Волжский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, ТМК-ИНОКС, Челябинский трубопрокатный завод. Дата начала расследования - 19 октября 2020 года.