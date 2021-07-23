Госгеонедр выставила на аукцион пять углеводородных участков

Государственная служба геологии и недр объявила тринадцатый электронный аукцион в 2021 году, на который вынесла пять углеводородных участков недр.



Как сообщает пресс-служба ведомства, объекты находятся в Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.



Аукционы по продаже указанных участков назначены на 10 октября.



Участки предлагаются для геологического изучения нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки с последующей добычей нефти и газа. Общая стартовая стоимость всех лотов составляет около 209,8 млн грн.



Кроме стоимости за лот, победитель торгов должен также приобрести геологическую информацию объектов, общая стоимость ее составляет 21,3 млн грн (с НДС).



В частности, на продажу через электронные аукционы в системе Prozorro выставлены следующие участки:



Юго-Русановская площадь (стартовая стоимость – 92,5 млн грн, стоимость геологической информации – 10,47 млн грн); Жуковская площадь (5,31 млн и 2,17 млн грн соответственно); Площадь Китван (1,92 млн и 0,28 млн грн); Решетиловская площадь (2,23 млн и 3,8 млн грн);

Тыновское месторождение (107,86 млн и 4,26 млн грн соответственно).



