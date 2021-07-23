За неделю руда в Китае подешевела почти на 10%

Стоимость фьючерсов на железную руду с поставкой в сентябре на Даляньской товарной бирже за неделю снизилась на 9,6% – с 1 245,5 до 1 125,5 юаней за тонну (со $192,57 до $174,02, по курсу НБУ на 23.07.2021)



Согласно индикатору цен биржи, наибольшее падение произошло во вторник – сразу на 6,6%, с 1235 юань/т до 1153,5 юань/т. В целом же, за исключением кратковременных скачков, на неделе была заметна тенденция к снижению.



Как подметили в Nasdaq, данное движение цен вниз стало самым резким за последние 17 месяцев. По мнению аналитиков, это является логичным следствием влияния государственной политики на металлургический рынок страны: план действий по контролю над ценами на сырье Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) озвучила еще в конце мая. Тогда же китайские власти задекларировали намерение сократить производство стали в 2021 году с целью сократить выбросы СО2 для достижения климатической цели.



Примечательно, что на этой неделе китайские производители стали получили от правительства письма с требованием сократить объемы производства: власти попросили сталелитейные заводы гарантировать, что их производство в этом году не превысит объемов 2020 года, после того как производство стали в мае выросло на 6,6% по сравнению с маем 2020 года. При этом уже в июне, согласно последним данным Worldsteel, производство уже только на 1,5% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.



И если в первую неделю июля цены начали снижаться из-за опасений ограничения выпуска стали, то уже на предыдущей неделе, впервые за месяц, была замечена позитивная динамика. Аналитики объяснили это опасениями по поводу перспектив спроса на сырье в Китае.



Напомним, в конце июня регулирующие органы официально начали расследование по спотовому рынку железной руды. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) подметила, что цены на железную руду резко выросли и остаются на высоком уровне, что оказывает давление на компании среднего и нижнего звена.