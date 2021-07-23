Украина увеличила экспорт нефтепродуктов на 80%

Украина увеличила экспорт нефтепродуктов на 80%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-мае 2021 года увеличился в 1,8 раза, до 203 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (115 тыс. тонн). При этом по итогу июня на внешние рынки было отправлено 34,5 тыс. тонн, что в три раза больше показателя июня 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По данным группы, в январе-июне на внешние рынки было отправлено 126,1 тыс. тонн мазута. Из этого объема 114,7 тыс. тонн пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. тонн - на поставки государственной "Укргаздобычи".

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - за шесть месяцев 2021 года увеличился. В частности, "Укргаздобыча" увеличила поставки на внешние рынки риформата на 14%, до 37,4 тыс. тонн, и сохранила экспорт бензолсодержащей фракции в размере 39,3 тыс. тонн.

В январе-феврале текущего года "Укргаздобыча" экспортировала 5,5 тыс. тонн сольвента, тогда как в прошлом году эта продукция на экспорт не отправлялась. В то же время "Укртатнафта" перестала поставлять на внешние рынки рафинат бензольного риформинга, которого в январе-июне прошлого года было экспортировано 23 тыс. тонн. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 65%, до 18,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (52,6 тыс. тонн).



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