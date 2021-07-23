Малайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и Китая

Малайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и Китая

Министерство международной торговли и промышленности Малайзии приняло решение о продлении еще на пять лет антидемпинговых пошлин на прокат с полимерным покрытием, импортируемый из Вьетнама и Китая.

Этот вердикт был вынесен после проведения повторного расследования, стартовавшего в январе текущего года по инициативе местной компании CSC Steel. Она заявила, что отмена пошлин может привести к возобновлению поставок по демпинговым ценам и нанесению ущерба национальным производителям.

Ставка пошлины для всех китайских поставщиков составляет 52,1%. Из вьетнамских компаний Nam Kim Steel имеет нулевую ставку, для компании Maruichi Sun Steel она равняется 12,06%, а для всех остальных производителей и экспортеров — 34,85%.

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