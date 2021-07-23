В июне Австралия увеличила экспорт руды

Согласно предварительной оценке департамента статистики Австралии, в течение июня страна зафиксировала наибольший за последние 4 месяца объём экспорта металлургических руд - A$20,49 млрд. ($15,13 млрд.), что составляет почти половину июньского национального экспорта (A$41,3 млрд., +8%), сообщает Argus Media.



Экспорт железной руды, в частности, составил рекордные A$17,55 млрд. Рост показателей - 6%. Доля Китая составила A$14,89 млрд., что выше предыдущего результата на 7%.



Июньский экспорт австралийского угля стал самым высоким с апреля 2020 - A$555 млн. или 15% от национального экспорта. Экспорт медной руды составил A$847 млн., цены на неё в июне выросли на 37%, что объясняется спросом на "зелёные" технологии и ограниченным предложением.