Рейтинговое агентство Fitch улучшило кредитный прогноз Укрзализныци

Согласно новой оценке Fitch Ratings, кредитный рейтинг подтвержден на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство Fitch улучшило кредитный прогноз Укрзализныци

Международное агентство Fitch Ratings улучшило кредитный прогноз Укрзализныци, исключив ее из списка «Негативного прогноза рейтинга» (Rating Watch Negative, или RWN). Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

«Когда спланированный антикризисный план и командная работа дают свой результат», - прокомментировал он.

Согласно новой оценке Fitch Ratings, кредитный рейтинг подтвержден на уровне «B» со стабильным прогнозом. Агентство считает, что источники ликвидности УЗ достаточны для обеспечения планового обслуживания долга к концу 2021 года и в 2022 году. Самостоятельный кредитный профиль Укрзализныци был повышен с «CCC» до уровня «B-».

«Исключение Укрзализныци из списка RWN отражает улучшение ликвидности компании после выпуска облигаций участия в займе на сумму 300 миллионов долларов США, который завершен 15 июля 2021», - объясняют в Укрзализныце.

Размещенные облигации имеют доходность 7,875% и срок погашения в 2026 году. Полученные ресурсы позволят Укрзализныце делать инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру. Кроме того, рефинансирование долга снизит финансовые затраты УЗ уже в текущем году.

«Как активный участник международного рынка капитала общество продолжает следовать принципу ответственного отношения к своим долговых обязательствам и все взятые обязательства выполняет в полной мере, направляя средства от выпуска облигаций на погашение краткосрочного долга, в том числе рефинансирование кредитов Сбербанка, облигаций участия в займе на сумму 50 миллионов долларов США, подлежащих выплате 15 сентября 2021 года, и других кредитных обязательств», - подчеркивают в компании.

Напомним, в июне агентство Standard&Poor's улучшило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» до «позитивного», исключив компанию из списка CreditWatch.

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