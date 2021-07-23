Украина доразместила еврооблигации на $ 500 млн

Довыпуск будет дешевле, чем первичное размещение.

Украина доразместила еврооблигации на $ 500 млн
Фото: Макс Левин

Украина в четверг, 22 июля, осуществила доразмещение еврооблигаций на сумму 500 млн долларов.

На сайте Министерства финансов сообщается, что этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении выпущенных в апреле еврооблигаций на 1,25 млрд долларов с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года.

Довыпуск прошел с доходностью 6,30%.

Министр финансов Сергей Марченко назвал это соглашение успешным.

"Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности в сезон отпусков. Мы ограничили объем сделки, поскольку мы продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - заявил он.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Напомним, что валютные выплаты Украины по государственному и гарантированному государством долгу к лету 2022 года превышают 10 млрд долларов.

Пик выплат по валютным долгам приходится на сентябрь 2021 года, когда Украина должна отдать кредиторам более 3 млрд долларов.

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