Южмаш будет сотрудничать с Саудовской Аравией

Южмаш будет сотрудничать с Саудовской Аравией

16 июля в рамках ознакомления с предприятиями украинской космической отрасли Южный машиностроительный завод им. Макарова (Южмаш) посетила делегация компании "National Building & Marketing Co.", Саудовская Аравия, во главе с председателем Совета украинско-арабского сотрудничества господином Талалом Мурадом Ал-Ас. Делегацию сопровождал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Во время визита гостям были представлены фильм о производственных возможностях Южмаша и презентация текущих и перспективных проектов предприятия. Во время переговоров был затронут вопрос дальнейшего развития сотрудничества в космической отрасли.

Члены делегации посетили стенд испытаний жидкостных ракетных двигателей и цех главной сборки ракет-носителей.

Заключительным этапом встречи стало подписание соглашения между Южмашем и компанией National Building & Marketing Co» о дальнейшем сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Южмаша Сергей Войт и господин Талал Мурад Ал-Ас.

После подписания Сергей Войт отметил, что это важный шаг к развитию отношений между нашими странами. Со своей стороны, господин Талал Ал-Ас поблагодарил за прекрасный прием и заверил, что руководство компании готово к плодотворному сотрудничеству.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
Блок рекламы


Похожие новости
В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-гоВ Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го
Газ на ОПЗ будет поставлять компания из СингапураГаз на ОПЗ будет поставлять компания из Сингапура
Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлыАвстралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы
Cleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка СШАCleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка США
Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторыЭлектротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы
Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС.Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС.
Сальвадор будет добывать биткоин, используя энергию вулкановСальвадор будет добывать биткоин, используя энергию вулканов
Новая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властейНовая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властей
"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет
Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводеIvanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе
Последние новости
Подгружаем последние новости