Южмаш будет сотрудничать с Саудовской Аравией

16 июля в рамках ознакомления с предприятиями украинской космической отрасли Южный машиностроительный завод им. Макарова (Южмаш) посетила делегация компании "National Building & Marketing Co.", Саудовская Аравия, во главе с председателем Совета украинско-арабского сотрудничества господином Талалом Мурадом Ал-Ас. Делегацию сопровождал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.



Во время визита гостям были представлены фильм о производственных возможностях Южмаша и презентация текущих и перспективных проектов предприятия. Во время переговоров был затронут вопрос дальнейшего развития сотрудничества в космической отрасли.



Члены делегации посетили стенд испытаний жидкостных ракетных двигателей и цех главной сборки ракет-носителей.



Заключительным этапом встречи стало подписание соглашения между Южмашем и компанией National Building & Marketing Co» о дальнейшем сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Южмаша Сергей Войт и господин Талал Мурад Ал-Ас.



После подписания Сергей Войт отметил, что это важный шаг к развитию отношений между нашими странами. Со своей стороны, господин Талал Ал-Ас поблагодарил за прекрасный прием и заверил, что руководство компании готово к плодотворному сотрудничеству.



