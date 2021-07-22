В НБУ обещают, что доходность депозитов начнет расти

После повышения учетной ставки до 8% в ближайшие месяцы доходность депозитов начнет расти. Об этом во время брифинга в НБУ заявил заместитель председателя Сергей Николайчук.

В НБУ обещают, что доходность депозитов начнет расти
Фото: icu.ua

«Действительно, последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже за фактический показатель инфляции. Сегодняшние решения по монетарной политике имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения. Увеличить у населения интерес к сбережениям», — отметил Николайчук.

По его словам, предыдущие решения по монетарной политике по учетной ставке уберегли депозиты от снижения.

«После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки», — подытожил заместитель главы НБУ.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.

Напомним

Согласно последнему обзору депозитных ставок «Минфина», даже после повышения учетной ставки финансисты не будут спешить менять доходность вкладов, которая уже скоро вплотную приблизится к уровню инфляции.

Руководитель управления разработки продуктов розничного бизнеса Радабанка Дмитрий Лаврушин считает, что предпосылок для существенных изменений ставок по депозитам физлиц до конца лета нет. Разве что доходность вкладов может еще снизиться.

По его словам, депозиты в нацвалюте, по-прежнему пользуются наибольшим спросом у населения через высокую доходность. Однако вкладчики все чаще выбирают краткосрочные депозиты.

Однако банкиры не боятся оттока вкладов. Они убеждены, что у украинцев практически нет альтернатив классическим депозитам. Это подтверждает и официальная статистика. По данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в июне увеличился на 3,2%, а за первое полугодие — на 8,1%, до 429,2 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
Блок рекламы


Похожие новости
Япония нарастила выплавку стали почти на 14%Япония нарастила выплавку стали почти на 14%
Иран вдвое нарастил экспорт сталиИран вдвое нарастил экспорт стали
В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-гоВ Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го
Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%
Alcoa удалось значительно нарастить выручкуAlcoa удалось значительно нарастить выручку
Украина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 разУкраина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 раз
Китай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодияКитай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодия
Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардовКто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов
Порт Фирташа нарастил обьемы перевалкиПорт Фирташа нарастил обьемы перевалки
JSW Steel нарастила добычу руды на 65%JSW Steel нарастила добычу руды на 65%
Последние новости
Подгружаем последние новости