В НБУ обещают, что доходность депозитов начнет расти

После повышения учетной ставки до 8% в ближайшие месяцы доходность депозитов начнет расти. Об этом во время брифинга в НБУ заявил заместитель председателя Сергей Николайчук.

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«Действительно, последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже за фактический показатель инфляции. Сегодняшние решения по монетарной политике имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения. Увеличить у населения интерес к сбережениям», — отметил Николайчук.

По его словам, предыдущие решения по монетарной политике по учетной ставке уберегли депозиты от снижения.

«После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки», — подытожил заместитель главы НБУ.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.

Напомним

Согласно последнему обзору депозитных ставок «Минфина», даже после повышения учетной ставки финансисты не будут спешить менять доходность вкладов, которая уже скоро вплотную приблизится к уровню инфляции.

Руководитель управления разработки продуктов розничного бизнеса Радабанка Дмитрий Лаврушин считает, что предпосылок для существенных изменений ставок по депозитам физлиц до конца лета нет. Разве что доходность вкладов может еще снизиться.

По его словам, депозиты в нацвалюте, по-прежнему пользуются наибольшим спросом у населения через высокую доходность. Однако вкладчики все чаще выбирают краткосрочные депозиты.

Однако банкиры не боятся оттока вкладов. Они убеждены, что у украинцев практически нет альтернатив классическим депозитам. Это подтверждает и официальная статистика. По данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в июне увеличился на 3,2%, а за первое полугодие — на 8,1%, до 429,2 млрд грн.