МВФ может перечислить Украине SDR на $2,73 млрд до 2 августа. Сколько получит бюджет — пока неизвестно — Шевченко

Международный валютный фонд ожидает решения Совета управляющих Фонда о перечислении специальных прав заимствований (SDR) для Украины до 2 августа, — отметил на монетарном брифинге председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Фото: minfin.com.ua

Глава центробанка подчеркнул, что уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ о выделении Украине SDR в сумме $2,73 млрд в соответствии с квотой Украины. Однако еще должно состояться голосование Совета управляющих Фонда.

Шевченко также напомнил, что Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. После того, как деньги будут зачислены, центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем их распределении между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.

О сотрудничестве с МВФ

Отвечая на вопрос относительно дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, Шевченко подчеркнул, что для Нацбанка не является главной форма сотрудничества. «Главное — не форма реализации: продолжение программы или новая программа. Главное — реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ , переходят из программы в программу. Поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении».

Как отметил Шевченко, основным предположением, которое правление Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ .

«Мы ожидаем прогресс в переговорах Украины с МВФ . Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с Фондом создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего, в последующие годы. Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику. Зато выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках. Это, в свою очередь, повысит способность Украины содержать международные резервы на уровне $29 млрд в 2021—2023 годах», — отметил глава центробанка.

Контекст

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR в размере $650 млрд. Георгиева отметила, что целью этого процесса является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубокого кризиса со времен Великой депрессии.

«Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — отметила директор-распорядитель.

«Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ , особенно уязвимым странам, и укрепит принятые ими меры в ответ на кризис, вызванный covid-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами с целью поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от богатых членов для оказания поддержки бедным и уязвимым странам», — указала Георгиева.