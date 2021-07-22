МВФ может перечислить Украине SDR на $2,73 млрд до 2 августа. Сколько получит бюджет — пока неизвестно — Шевченко

Международный валютный фонд ожидает решения Совета управляющих Фонда о перечислении специальных прав заимствований (SDR) для Украины до 2 августа, — отметил на монетарном брифинге председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

МВФ может перечислить Украине SDR на $2,73 млрд до 2 августа. Сколько получит бюджет — пока неизвестно — Шевченко
Фото: minfin.com.ua

Глава центробанка подчеркнул, что уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ о выделении Украине SDR в сумме $2,73 млрд в соответствии с квотой Украины. Однако еще должно состояться голосование Совета управляющих Фонда.

Шевченко также напомнил, что Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. После того, как деньги будут зачислены, центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем их распределении между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.

О сотрудничестве с МВФ

Отвечая на вопрос относительно дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, Шевченко подчеркнул, что для Нацбанка не является главной форма сотрудничества. «Главное — не форма реализации: продолжение программы или новая программа. Главное — реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении».

Как отметил Шевченко, основным предположением, которое правление Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

«Мы ожидаем прогресс в переговорах Украины с МВФ. Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с Фондом создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего, в последующие годы. Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику. Зато выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках. Это, в свою очередь, повысит способность Украины содержать международные резервы на уровне $29 млрд в 2021—2023 годах», — отметил глава центробанка.

Контекст

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR в размере $650 млрд. Георгиева отметила, что целью этого процесса является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубокого кризиса со времен Великой депрессии.

«Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — отметила директор-распорядитель.

«Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принятые ими меры в ответ на кризис, вызванный covid-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами с целью поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от богатых членов для оказания поддержки бедным и уязвимым странам», — указала Георгиева.

Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих нужна поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего количества голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
Блок рекламы


Похожие новости
Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.
В Украине резко замедлился рост промпроизводстваВ Украине резко замедлился рост промпроизводства
За первые полгода расходы бюджета не выполнены на 7,3% — Счетная палатаЗа первые полгода расходы бюджета не выполнены на 7,3% — Счетная палата
Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить 11,5 гривныИндекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны
Как в Украине будут регулировать криптовалюты — МинцифрыКак в Украине будут регулировать криптовалюты — Минцифры
С начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — ОпендатаботС начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — Опендатабот
Расходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грнРасходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грн
В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%
Украинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты трудаУкраинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты труда
ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти с августаОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти с августа
Последние новости
Подгружаем последние новости