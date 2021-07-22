Новостей.COM ⇒
2021-07-22
Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ
Украина проводит доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $ 500 млн, пишет Liga.net со ссылкой на источники в финансовых кругах.
Фото: rbc.ua
Что известно
По информации собеседников, организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Ориентировочная доходность дополнительного размещения — 6,625%.
Напомним
В апреле Украина разместила евробонды на $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.
18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.
11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.