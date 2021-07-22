Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ

Украина проводит доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $ 500 млн, пишет Liga.net со ссылкой на источники в финансовых кругах.

Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ
Фото: rbc.ua

Что известно

По информации собеседников, организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ориентировочная доходность дополнительного размещения — 6,625%.

Напомним

В апреле Украина разместила евробонды на $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.

11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

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