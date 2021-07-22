В мае сокращение международных турпоездок составило 82% — ООН

Число международных туристических путешествий в апреле 2021 сократилось на 86% против того же месяца допандемийного 2019 года, в мае такое сокращение составило 82%. Такие данные приводит Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), пишет Интерфакс-Украина.

Фото: radiosvoboda.org

Ключевые цифры

По данным UNWTO, за пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Незначительное улучшение ситуации в мае связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Падение против допандемийного периода составляет 85%.

Какая ситуация в регионах

Наиболее заметным снижение количества поездок было в Азиатско-Тихоокеанском регионе — с января по май 2021 число прибытий сократилось на 95% против того же периода 2019 года.

Европа, где снижение составило 85%, показала второй результат.

На Ближнем Востоке число прибытий сократилось на 83%, в Африке — на 81%, в Америке — на 72%.

«Число стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 в феврале до 63 в июне. Из них 33 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь — в Европе. На европейском континенте действует меньше ограничений на поездки», — говорится в сообщении организации.

Что мешает

В UNWTO напомнили, что страх перед новыми штаммами коронавируса приводит к тому, что правительства возвращают отмененные ограничительные мероприятия.

«Кроме того, нестабильность и отсутствие четких правил въезда могут влиять на восстановление международного туризма летнего сезона. Однако программы вакцинации в мире параллельно с отменой части ограничений для туристов с прививками способствуют постепенному выходу отрасли из кризиса», — отмечает организация.

Ранее UNWTO прогнозировала, что в 2021 году убытки отрасли составят от $1,7 трлн до $2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во втором полугодии.

В 2020 году число международных поездок в мире из-за пандемии коронавируса сократилось на 1 млрд, или 74%, а доходы отрасли — на $1,3 трлн.

Напомним

Европейский Союз планирует снять ограничения для въезда на свою территорию с Украины.

Согласно информации Министерства экономики Украины, украинцы стали лидерами среди туристов, посещающих Египет.