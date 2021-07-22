Национальный банк повысил учетную ставку до 8%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк повысил учетную ставку до 8%
Фото: epravda.com.ua

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — отметил Шевченко.

Что дальше

Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до второго квартала 2022 для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.

Как менялась ставка ранее

17 июня правления Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

15 апреля правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

4 марта правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых.

21 января Правления Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк просматривал ее размер еще несколько раз.

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