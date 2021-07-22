Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.

Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.

Выручка Metinvest B.V., материнской компании группы "Метинвест", в апреле текущего года возросла по сравнению с предыдущим месяцем до $1,55 млрд с $1,38 млрд, свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные итоги финансовой отчетности компании.

Общий показатель EBITDA по итогам апреля составил $650 млн, что на $69 млн выше показателя в марте ($581 млн), при этом EBITDA от участия в СП составила $101 млн (в марте - $95 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за апрель 2021 года составила "плюс" $313 млн (в марте – "плюс" $233 млн), в том числе $34 млн - от участия в СП ($13 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона – $399 млн ($402 млн), в том числе от СП – $66 млн ($82 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($7 млн).

Общая выручка в апреле состояла из выручки металлургического дивизиона в размере $1,189 млрд (в марте – $1,05 млрд), горнодобывающего дивизиона – $563 млн ($513 млн), внутригрупповые продажи составили $197 млн ($182 млн).

Общая задолженность компании в марте по сравнению с февралем сократилась до $3,17 млрд с $3,27 млрд. При этом объем денежных средств вырос с $970 млн до $1,2 млрд.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $60 млн, в финансовой деятельности – $156 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК) в апреле в объеме 75 тыс. тонн получил $46 млн. Кроме того, от перепродажи 272 тыс. тонн плоского проката получено $218 млн, 80 тыс. тонн длинного проката – $58 млн, 115 тыс. тонн чушкового чугуна – $70 млн.

В целом компания в апреле реализовала 440 тыс. тонн полуфабрикатов на $277 млн, 967 тыс. тонн готовой металлопродукции на $786 млн, 183 тыс. тонн кокса на $58 млн.

Группа в апреле реализовала 1,779 млн тонн железорудного сырья на $333 млн, 178 тыс. тонн угольного концентрата на $22 млн.

МинПром по материалам uaprom.info

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