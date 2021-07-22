ДФС изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн гривен
Изъято более 276 наименований табачных изделий известных марок.
Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы провели санкционированные судом обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, что занимается оптовой торговлей табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.
По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн гривен, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба.
"С начала моего назначения, я определил для себя ряд ключевых показателей необходимых для достижения в работе ДФС. Моя команда проанализировала сильные и слабые стороны, которые больше всего влияют на результаты работы. Мы изменили приоритеты в направлении системного подхода и акцентировали внимание на использовании аналитической составляющей для достижения результативности на эффективности. По итогам деятельности Службы с начала года, можно утверждать о достижении высокого уровня в борьбе с теневой экономикой. Деятельность ДФС по борьбе с тенью во многих направлениях достигла лучших результатов по сравнению с предыдущими годовыми показателями. А соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами показали эффективность работы налоговой милиции. С начала года сотрудники ДФС уже изъяли около 18 млн пачек табачных изделий", - отметил глава ДФС Вадим Мельник.