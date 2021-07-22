Власти Мальдив с 2022 года вводят налог на выезд с островов

Сейчас туристы оплачивают только аэропортовый сбор в размере $15.

Власти Мальдив с 2022 года вводят налог на выезд с островов
Фото: planetrest.ru

Власти Мальдивских островов в начале июля приняли поправку в Налоговый кодекс, согласно которой со всех граждан, выезжающих из республики, в том числе туристов, будет взиматься налог. Он будет включен в стоимость авиабилета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал Raajje.

"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью. Пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30 , а мальдивцы - $12. Все пассажиры бизнес-класса должны заплатить $60, первого класса - $90. Те, кто вылетают на частных самолетах, должны будут заплатить $120.", - пишет издание.

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта вела (MLE), будут облагаться пошлиной на развитие аэропорта в размере $25.

Согласно поправке в Налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, они могут оплатить сбор через авиакомпанию.

Сейчас туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15.

Напомним, в 2019 году в Украине изменились ставки и база налогообложения туристическим сбором. Теперь его размер составляет до 5% от минимальной зарплаты.

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