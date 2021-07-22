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2021-07-22
Nucor приобрела производителя металлоконструкций Hannibal Industries
Американская металлургическая компания Nucor подписала соглашение о приобретении за $370 млн. производителя металлоконструкций Hannibal Industries.
В состав Hannibal Industries входят два завода в Лос-Анжелесе и Хьюстоне и три дистрибьюторских центра на юге США. Компания выпускает стеллажи и другие складские конструкции, а также оказывает услуги по оборудованию складских комплексов «под ключ».
Как заявляет Nucor, это приобретение позволит компании расширить свой бизнес в области производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Hannibal Industries использует для изготовления своих изделий фасонный прокат, листовую сталь и крепеж, которые могут поставляться с других предприятий Nucor.
МинПром по материалам Металлоснабжение с сбыт