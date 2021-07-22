Nucor приобрела производителя металлоконструкций Hannibal Industries

Американская металлургическая компания Nucor подписала соглашение о приобретении за $370 млн. производителя металлоконструкций Hannibal Industries.



В состав Hannibal Industries входят два завода в Лос-Анжелесе и Хьюстоне и три дистрибьюторских центра на юге США . Компания выпускает стеллажи и другие складские конструкции, а также оказывает услуги по оборудованию складских комплексов «под ключ».



Как заявляет Nucor, это приобретение позволит компании расширить свой бизнес в области производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Hannibal Industries использует для изготовления своих изделий фасонный прокат, листовую сталь и крепеж, которые могут поставляться с других предприятий Nucor.

