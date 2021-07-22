За первые полгода расходы бюджета не выполнены на 7,3% — Счетная палата

Вопреки перевыполнению плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда госбюджета меньше плана на 4,43 млрд грн, или 7,3%, сообщает Счетная палата.

За первые полгода расходы бюджета не выполнены на 7,3% — Счетная палата
Фото: cost.ua

Что недовыполнили

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета Украины за январь — июнь 2021, отметил, что не выполнен план расходов по программам Министерства здравоохранения, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики

В частности, на 10% (8,4 млрд грн) не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн — на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн — на проведение вакцинации.

Меньше плана расходы Министерства обороны — на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн — на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн — на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Не выполнен план расходов Минсоцполитики — на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн — на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики — на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн — на финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По словам председателя Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров; на 0,4 млрд грнналога и сбора на доходы физических лиц.

Что перевыполнили

«Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время план перевыполнен почти на 5% — 23,7 млрд грн», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Больше всего перевыполнили план:

  • НДС с учетом бюджетного возмещения — на 12,7 млрд грн;
  • налога на прибыль предприятий — на 8,2 млрд грн;
  • акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — на 4,4 млрд грн.

Между тем, согласно оперативным данным Государственной казначейской службы, в июне текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн. Месячная роспись выполнена на 106,9% (+5,4 млрд грн).

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