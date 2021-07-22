Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны
Согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен. Об этом
Стоимость Биг Мака
На сегодня в Украине Биг Мак стоит 65 гривен, а в США $5,65. С этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 11,5 гривен.
Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22, предполагает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.
Самые недооцененные валюты
Ниже Украины в рейтинге «недооцененности национальных валют» находятся семь стран:
- Малайзия (-58,1%)
- Индонезия (-58,5)
- Турция (-58,7)
- Азербайджан (-58,9)
- Южная Африка (-59,6%)
- РФ (-59,9%)
- Ливан (-70,2%).
Самая переоцененная валюта
Четыре валюты по «индексу бигмака» оказались переоценены. Среди них выделяется венесуэльский боливар — по мнению The Economist, он должен стоить на 47,7% дешевле. За ним следует швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).
Евро недооценен к доллару на 11,1%, британский фунт — на 15,5%.
Напомним
В 2019 украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг-Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.
В 2018 году гривна по «индексу Биг-Мака» была недооценена на 65,1% — самое большое в мире. Тогда отмечалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.
Что оценивают
В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.
История рейтинга Биг-Мака
Рейтинг Биг Мака начали составлять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в нем есть хлеб, мясо, и овощи.