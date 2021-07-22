Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны

Согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен. Об этом сообщает издание The Economist.

Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны

Стоимость Биг Мака

На сегодня в Украине Биг Мак стоит 65 гривен, а в США $5,65. С этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 11,5 гривен.

Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22, предполагает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.

Самые недооцененные валюты

Ниже Украины в рейтинге «недооцененности национальных валют» находятся семь стран:

  • Малайзия (-58,1%)
  • Индонезия (-58,5)
  • Турция (-58,7)
  • Азербайджан (-58,9)
  • Южная Африка (-59,6%)
  • РФ (-59,9%)
  • Ливан (-70,2%).

Самая переоцененная валюта

Четыре валюты по «индексу бигмака» оказались переоценены. Среди них выделяется венесуэльский боливар — по мнению The Economist, он должен стоить на 47,7% дешевле. За ним следует швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

Евро недооценен к доллару на 11,1%, британский фунт — на 15,5%.

Напомним

В 2019 украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг-Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по «индексу Биг-Мака» была недооценена на 65,1% — самое большое в мире. Тогда отмечалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг-Мака

Рейтинг Биг Мака начали составлять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в нем есть хлеб, мясо, и овощи.

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