АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"

Антимонопольный комитет отменил свое решение, которым в конце января кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd было предоставлено разрешение на приобретение доли в "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщается на сайте комитета.

"Заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 года №51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (новое название компании - Smart Holding (Cyprus) Ltd). В прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании Lovitia Investments Ltd на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставления им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении АО «Харьковоблэнерго». Таким образом, вся информация, представленная в заявлении относительно АО «Харьковоблэнерго», не может считаться достоверной информацией", - пояснили в АМКУ свое решение.

На этом основании комитет отменил свое решение от 28 января.

Напомним, что в феврале 2021 года Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинского закрыла сделки по приобретению 29,795% акций в компаниях "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт", которые ранее связывали с Константином Григоришиным.

Мажоритарным акционером в обеих компаниях является государство, которому принадлежит по 65,001% акций.

В 2016 году Лондонский арбитраж обязал Григоришина выплатить россиянину Владимиру Лукьяненко (сын Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО) и его бизнес-партнеру Вадиму Новинскому более 320 млн гривен. Объектом разбирательств был спор о опцион на пакет акций в НПО, который Григоришин должен был выкупить в Лукьяненко. Григоришин нарушил соглашение и должен выплатить компенсацию.

Летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которого договорились об урегулировании ситуации. Свой долг "Энергетический стандарт" решил погасить активами. Это 29% акций "Харьковоблэнерго" и аналогичная доля в компании "Харьковэнергосбыт", через которую облэнерго продает электричество в регионе, а также контрольный пакет (более 50% + один голос) акций НПО им. Фрунзе.