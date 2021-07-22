АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"

В документах Smart Holding нашли несоответствие.

АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"
Фото: facebook.com/novynskyi

Антимонопольный комитет отменил свое решение, которым в конце января кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd было предоставлено разрешение на приобретение доли в "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщается на сайте комитета.

"Заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 года №51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (новое название компании - Smart Holding (Cyprus) Ltd). В прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании Lovitia Investments Ltd на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставления им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении АО «Харьковоблэнерго». Таким образом, вся информация, представленная в заявлении относительно АО «Харьковоблэнерго», не может считаться достоверной информацией", - пояснили в АМКУ свое решение.

На этом основании комитет отменил свое решение от 28 января.

Напомним, что в феврале 2021 года Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинского закрыла сделки по приобретению 29,795% акций в компаниях "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт", которые ранее связывали с Константином Григоришиным.

Мажоритарным акционером в обеих компаниях является государство, которому принадлежит по 65,001% акций.

В 2016 году Лондонский арбитраж обязал Григоришина выплатить россиянину Владимиру Лукьяненко (сын Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО) и его бизнес-партнеру Вадиму Новинскому более 320 млн гривен. Объектом разбирательств был спор о опцион на пакет акций в НПО, который Григоришин должен был выкупить в Лукьяненко. Григоришин нарушил соглашение и должен выплатить компенсацию.

Летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которого договорились об урегулировании ситуации. Свой долг "Энергетический стандарт" решил погасить активами. Это 29% акций "Харьковоблэнерго" и аналогичная доля в компании "Харьковэнергосбыт", через которую облэнерго продает электричество в регионе, а также контрольный пакет (более 50% + один голос) акций НПО им. Фрунзе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
Блок рекламы


Похожие новости
Первая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властейПервая компания из КНР отменила IPO в США после усиления надзора властей
АМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговораАМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговора
НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергииНКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
АМКУ отдал французской Total шесть СЭС на западе УкраиныАМКУ отдал французской Total шесть СЭС на западе Украины
Рада отменила льготный НДС на ряд видов агропродукцииРада отменила льготный НДС на ряд видов агропродукции
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
Дания отозвала разрешение на строительство трубопровода Baltic PipeДания отозвала разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe
Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточкиКабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки
АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской областиАМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области
АМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условияхАМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условиях
Последние новости
Подгружаем последние новости