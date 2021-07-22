Со спиртзавода в Винницкой области украли более 2,5 тыс. декалитров спирта

Заведующему складом объявили о подозрении в причинении ущерба на сумму свыше 800 тыс. грн.

В Винницкой области полиция объявила о подозрении должностному лицу спиртзавода, который нанес ущерб государству на сумму свыше 800 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

Установлено, что, находясь в должности заведующего складом, чиновник должен был обеспечить хранение и предупреждение потерь спирта при выполнении отгрузочных и других работ.

"Однако последний не совершал надлежащих проверок, замеров спирта, в результате чего неустановленные лица совершили незаконную отгрузку 2 654 декалитров этилового спирта. Недостаток спирта обнаружили в ходе инвентаризации остатков готовой продукции в феврале 2019 года, что в дальнейшем подтвердила судебно-экономическая экспертиза", - сказано в сообщении.

Из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей чиновник нанес ущерб государству в размере 806 тысяч гривен.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.