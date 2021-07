Главные события на фондовых биржах 21 июля: Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,83%

Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и финансов. Об этом сообщает Investing.com.

Фото: apostrophe.ua

Изменение индексов

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,83%, индекс S&P 500 подорожал на 0,82%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,92%.

Индекс Dow Jones

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Chevron Corp, которые подорожали на 3,29 п. (3,41%), закрывшись на отметке в 99,82. Котировки Boeing Co выросли на 5,45 п. (2,51%), завершив торги на уровне 222,60. Бумаги Goldman Sachs Group Inc выросли в цене на 8,76 п. (2,40%), закрывшись на отметке 373,52.

Лидерами падения стали акции Amgen Inc, цена которых упала на 1,99 п. (0,81%), завершив сессию на отметке 244,90. Акции Apple Inc поднялись на 0,77 п. (0,53%), закрывшись на уровне 145,38, а Walmart Inc снизились в цене на 0,69 п. (0,49%) и завершили торги на отметке 141,18.

Индекс S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Chipotle Mexican Grill Inc, которые подорожали на 11,54% до отметки 1.756,07, Interpublic Group of Companies Inc, которые набрали 11,35%, закрывшись на уровне 34,82, а также акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, которые повысились на 10,14%, завершив сессию на отметке 26,08.

Лидерами падения стали акции Harley-Davidson Inc, которые снизились в цене на 7,21%, закрывшись на отметке 40,64. Акции компании Seagate Technology PLC потеряли 3,35% и завершили сессию на уровне 82,63. Котировки Netflix Inc снизились в цене на 3,25% до отметки 513,79.

Индекс NASDAQ Composite

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции Chembio Diagnostics Inc, которые подорожали на 158,98% до отметки 5,335, NeuroMetrix Inc, которые набрали 106,62%, закрывшись на уровне 20,745, а также акции Aehr Test Systems, которые повысились на 37,33%, завершив сессию на отметке 8,020.

Лидерами падения стали акции Orbital Energy Group Inc, которые снизились в цене на 20,17%, закрывшись на отметке 3,720. Акции компании Staffing 360 Solutions Inc потеряли 19,90% и завершили сессию на уровне 3,0600. Котировки Neurobo Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 15,37% до отметки 3,360.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2398) превысило количество закрывшихся в минусе (780), а котировки 110 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 9,22% до отметки 17.91.

Золото и нефть

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,42%, или 7,55, достигнув отметки $1.803,85 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 4,57%, или 3,07, до $70,27 за баррель.

Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 4,11%, или 2,85, до отметки $72,20 за баррель.

Рынок Форекс

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,14% до 1,1795, а котировки USD/JPY повысились на 0,42%, достигнув отметки 110,30.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 92,785.