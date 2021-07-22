Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты

Аналитики Банк Канады допустили выпуск цифровой валюты (CBDC) и сделали вывод о пользе, которую она принесет гражданам страны, разрушив монополии крупных технологических компаний и банков. Такой вывод содержится в исследовании аналитиков Банка Канады. Об этом они сообщили в докладе «Позитивный сценарий CBDC».

Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
Фото: crypt-mining.net

Плюсы CBDC, отмеченные экспертами

Эксперты прежде всего отметили значение цифровой версии канадского доллара для повышения уровня конкуренции в экономике. Согласно мнению аналитиков, цифровая валюта может выступить «взвешенным решением» в ограничении рыночной власти ИТ-гигантов и против влияния извне, как минимум в сфере платежей.

Потребители получат возможность хранить средства без риска и необходимости в посредничестве кредитных организаций. Благодаря CBDC они смогут обойтись без кредитных карт, эмитенты которых зачастую становятся объектами расследований антимонопольных органов.

Благодаря возможностям программирования смарт-контрактов CBDC приведут к активным инновациям и повышению конкуренции в области цифровых услуг.

Эксперты также упомянули связанные с этим риски: ошибки в коде, уязвимость к кибератакам, проблемы с масштабируемостью и сложности переноса оффчейн данных в блокчейн.

Вместе с тем, исследователи напомнили, что Банк Канады выпустит CBDC при условии окончательного снижения интереса граждан к использованию наличных денег или в случае угрозы монетарному суверенитету от альтернативной цифровой валюты. Вероятность последнего сценария они оценили как невысокую.

Аналитики подчеркнули, что при принятии положительного решения о выпуске цифровой версии канадского доллара потребуется внесение поправок в антимонопольное законодательство, пишет ForkLog.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Блок рекламы


Похожие новости
Как в Украине будут регулировать криптовалюты — МинцифрыКак в Украине будут регулировать криптовалюты — Минцифры
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Европейский центробанк дал зелёный свет проекту эмиссии «цифровых евро»Европейский центробанк дал зелёный свет проекту эмиссии «цифровых евро»
Объем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоинаОбъем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоина
Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизациюВласти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию
В Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментомВ Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом
Власти Индонезии хотят ограничить строительство заводов по выпуску ферроникеляВласти Индонезии хотят ограничить строительство заводов по выпуску ферроникеля
Призывы мексиканского миллиардера спровоцировали рост цен на биткоин и другие криптовалютыПризывы мексиканского миллиардера спровоцировали рост цен на биткоин и другие криптовалюты
Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в ГерманииCoinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости