Как в Украине будут регулировать криптовалюты — Минцифры

В среду, 21 июля, состоялась презентация дорожной карты развития цифровых активов в Украине. Проект разработали Министерство цифровой трансформации совместно с представителями других органов власти и участниками рынка.

Александр Борняков считает, что участникам рынка виртуальных активов следует предоставить больше свободы.

Согласно дорожной карте, планируются следующие шаги:

В сентябре 2021 будет принят законопроект «О виртуальных активах» (№?3637), который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

будет принят законопроект «О виртуальных активах» (№?3637), который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. В ноябре 2021 планируется внедрение политики и процедур борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP) и их клиентов.

планируется внедрение политики и процедур борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP) и их клиентов. В январе 2022 планируют создать юридическое поле для токенизованных финансовых инструментов (защита инвесторов, дерегулирование, токенизация, ответственность компаний по управлению активами и институциональных инвесторов).

планируют создать юридическое поле для токенизованных финансовых инструментов (защита инвесторов, дерегулирование, токенизация, ответственность компаний по управлению активами и институциональных инвесторов). В мае 2022 будет введен в законодательство упрощенный механизм токенизации активов реального сектора.

будет введен в законодательство упрощенный механизм токенизации активов реального сектора. В начале 2023 будет создана свободная экономическая зона для отрасли виртуальных активов, которая будет функционировать по английскому праву.

будет создана свободная экономическая зона для отрасли виртуальных активов, которая будет функционировать по английскому праву. В октябре 2023 ожидается создание автоматизированной модели налогообложения в сфере виртуальных активов, которая будет интегрирована в систему законодательства.

По оценкам программы, на середину 2024 года уже около 47% украинцев будут пользоваться виртуальными активами.

Министерство обещает больше свободы

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, на нынешнем этапе законодательных изменений участникам рынка нужно предоставить больше свободы. В противном случае, по его словам, возникнет ситуация, как на украинском фондовом рынке: есть надежное регулирование, но нет фондового рынка как такового.

Как сообщал «Минфин», комитет ВР по вопросам цифровой трансформации Украины рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №?3637 «О виртуальных активах» во втором чтении.

По словам Борнякова, введение цифровых активов в правовое поле:

обеспечит легальную работу международных криптовалютных бирж;

позволит гражданам токенизировать права собственности;

предоставит государственные гарантии судебной защиты прав на криптовалюту.

В первом чтении парламент поддержал этот законопроект 2 декабря 2020.