Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»

Соучредитель инвестиционной компании Magellan Financial Group, миллиардер Хэмиш Дуглас назвал цифровые активы одним из «величайших массовых заблуждений в современной истории». Об этом он заявил в интервью The Australian Financial Review, пишет Forklog.

Фото: letknow.news

О чем говорил миллиардер

Он сравнил криптовалютный рынок с пузырем, который «в конечном итоге взорвется». По мнению Дугласа, сторонниками таких активов являются неопытные инвесторы.

«Криптовалюты являются одной из величайших иррациональностей, которые я видел за очень-очень долгий период, из-за стоящих за ними культа и масштаба», — отметил соучредитель Magellan Financial Group.

Он призвал инвесторов остерегаться цифровых активов и не забывать о связанных с ними рисках.

Что говорят о крипте инвесторы

Ранее миллиардер Стэнли Дракенмиллер раскритиковал Dogecoin, заявив, что мем-криптовалюта подойдет любителям казино. Он также пожаловался на низкую ликвидность биткоина после снижения курса в 2020 году.

В мае 2021 основатель управляющей компании Pershing Square Capital Management Билл Экман назвал флагман «чисто спекулятивным активом».

Напомним, соучредитель Carlyle Group Дэвид Рубинштейн допустил, что криптовалюты останутся частью финансового ландшафта на долгие годы.

По его словам, новый класс активов — не увлечение, которому суждено исчезнуть.

Напомним

Стоимость биткоина за прошедшие сутки выросла на 7%. На 15:15 по Киеву 21 июля цена первой криптовалюты составляла $31,67 тыс., а капитализация превысила $593 млрд.

Цена биткоина находится под давлением на фоне негативных новостей из Китая.