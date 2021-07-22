Revolut выходит на туристический рынок. Запускает функцию бронирования путешествий

Европейский гигант финансовых технологий Revolut запустил новую функцию под названием Stays, которая позволяет пользователям бронировать отели и другое жилье через ее приложение. Об этом пишет CNBC .

Фото: bloomchain

Что известно о новой функции

Клиенты могут получить до 10% в виде кешбека за бронирование, сделанное через Revolut.

Функция Revolut Stays сначала будет запущена в Великобритании, а в ближайшие месяцы она появится в Европе и США .

Сейчас сервис будет предлагать только проживание, но в будущем планируется включить авиабилеты, аренду автомобилей и другие варианты путешествий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что согласно заявлению британской финтех компании Revolut ей удалось привлечь $ 800 млн в рамках нового раунда финансирования, который возглавили SoftBank и Tiger Global.

Доход финтеха в прошлом году составил 222,1 млн фунтов стерлингов, что означает, что новая рыночная стоимость Revolut более чем в 100 раз превышает объем продаж в 2020 году.

Банку удалось выйти на уровень безубыточности ко второй половине 2020 года, и его деятельность была «очень прибыльной» в первом квартале этого года.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 года компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $80 млн. Инвесторы оценили компанию в $5,5 млрд.