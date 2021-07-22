Visa позволила перевод средств по номеру телефона

Сейчас эта услуга доступна для клиентов ТАСкомбанка, А-Банка и ПриватБанка.

Visa позволила перевод средств по номеру телефона

Платежная система Visa позволила переводы средств по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Visa.

Для того чтобы отправить перевод по номеру телефона, клиент должен зайти в приложение своего банка в раздел "Переводы по телефону". Далее необходимо выбрать нужный контакт из списка, ввести необходимую сумму и подтвердить перевод.

Отмечается, чтобы получить перевод, в приложении банка необходимо зайти в раздел "Переводы по номеру телефона" и включить возможность получения таких переводов.

По информации на сайте Visa, пока эта услуга доступна для клиентов ТАСкомбанка, А-Банка и ПриватБанка.

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