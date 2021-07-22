С начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — Опендатабот

С начала 2021 года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решения в суде еще не приняты. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

С начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — Опендатабот
Фото: ubr.ua

Атаки не утихают

С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине каждый день происходит как минимум по два рейдерских захвата.

Ежегодно в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. Так, в 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел по рейдерству, а в 2020-м — уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.

Подделка документов

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 348 дел 2021-го года о подделке документов в суд пришло 169.

Дела, связанные с 206 статьей — противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом — в суд почти не доходят. Из 118 дел в суд пришли только три.

Дела о рейдерстве имеют свою процессуальную особенность и могут долго рассматриваться в суде: большинство подобных судов продолжаются более 2 лет. Именно поэтому в статистике такой большой процент дел, в которых решение еще не принято.

Напомним

  • В октябре 2019 года президент Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ совершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.

  • Сейчас в Украине есть возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме, а открытые данные о юрлиц стали публиковать ежедневно.

  • Ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских захватов предприятий. За последние семь лет таких атак на бизнес в Украине произошло 3242.

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