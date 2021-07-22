Из НБУ уволился директор департамента выездных проверок
20 июля завершил работу в Национальном банке директор департамента выездных проверок Денис Новиков. Решение принято по соглашению сторон,
Что изменится у регулятора
Исполнение обязанностей директора департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента — начальника первого управления проверок банков и финансовых групп, говорится в сообщении.
Сейчас департамент выездных проверок реорганизован в департамент инспектирования. Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствование структуры НБУ.
Справочно
Как известно, Денис Новиков в 1996—2001 годах и в 2014—2018 годах работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка. С февраля 2018-го он возглавлял департамент выездных проверок банков, с января 2020-го — департамент выездных проверок.