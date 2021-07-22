Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 500

Объемы торгов акциями биотехнологической компании Moderna во вторник превысили $34 млрд — это в 17 раз больше, чем в среднем за последние полгода. Компания стала наиболее торгуемой на Уолл-стрит на сессии вторника, опередив Apple . Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

За последние шесть месяцев объемы торгов бумагами Moderna в среднем составляли $2 млрд в сутки.

Фото: slovoidilo.ua

Однако 20 июля только в последние секунды сессии были проведены сделки на $10 млрд.

Рост объема торгов произошел накануне включения биотехнологической компании в индекс широкого рынка S&P 500 — это случится с началом торговой сессии 21 июля.

С 15 июля, когда было объявлено о пересмотре состава S&P 500, стоимость акций Moderna выросла на 18,3%.

Во время торговой сессии вторника цена бумаг сначала увеличилась на 9%, а затем упала на 7%. Стоимость акций изменялась в диапазоне от $292 до $342 в течение дня.