Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 500

Объемы торгов акциями биотехнологической компании Moderna во вторник превысили $34 млрд — это в 17 раз больше, чем в среднем за последние полгода. Компания стала наиболее торгуемой на Уолл-стрит на сессии вторника, опередив Apple. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

За последние шесть месяцев объемы торгов бумагами Moderna в среднем составляли $2 млрд в сутки.

Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 500
Фото: slovoidilo.ua

Однако 20 июля только в последние секунды сессии были проведены сделки на $10 млрд.

Рост объема торгов произошел накануне включения биотехнологической компании в индекс широкого рынка S&P 500 — это случится с началом торговой сессии 21 июля.

С 15 июля, когда было объявлено о пересмотре состава S&P 500, стоимость акций Moderna выросла на 18,3%.

Во время торговой сессии вторника цена бумаг сначала увеличилась на 9%, а затем упала на 7%. Стоимость акций изменялась в диапазоне от $292 до $342 в течение дня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банкаПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банка
Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%
В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%
В Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углеродаВ Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углерода
Топ-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в КазахстанТоп-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в Казахстан
Moderna войдет в индекс S&P 500. Акции компании достигли максимумаModerna войдет в индекс S&P 500. Акции компании достигли максимума
Власти США ужесточат контроль за транзакциями криптовалютВласти США ужесточат контроль за транзакциями криптовалют
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
Объем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоинаОбъем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоина
В июне денежная масса выросла на 1,2%В июне денежная масса выросла на 1,2%
Последние новости
Подгружаем последние новости