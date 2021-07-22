NASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компании

Корпорация NASDAQ, владеющая одноименной американской биржей, запустит отдельную площадку для инвестиций в акции частных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

NASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компании
Фото: delo.ua

Что известно

В партнерстве с крупными американскими банками, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, NASDAQ выделит принадлежащий ей бизнес NASDAQ Private Market в отдельную компанию.

Новая компания получит инвестиции от SVB Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Финансовые условия проекта не разглашаются.

На платформе будут проходить тендеры, аукционы и торги акциями частных компаний.

Предыстория

NASDAQ запускает продукт вслед за ростом спроса на рынке на дополнительные возможности для инвестиций.

Снижение во многих странах процентных ставок в начале пандемии вызвало интерес к новым способам вложения своих средств, в том числе инвестициям в частные компании, так как банковские вклады в таких условиях стали недостаточно выгодными, отмечает агентство.

На возникший запрос со стороны инвесторов свои предложения готовят и другие крупные компании. Более широкий доступ к инвестированию в частный бизнес намерены предоставить клиентам инвестиционная компания BlackRock и банк JPMorgan Chase.

В июне в презентации для инвесторов BlackRock сообщила, что активно развивает свое направление инвестиций в частные компании.

В феврале JPMorgan заявил о том, что вкладывается в финтех-стартап Zanbato, который помогает инвестировать в акции частных компаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Блок рекламы


Похожие новости
Moderna войдет в индекс S&P 500. Акции компании достигли максимумаModerna войдет в индекс S&P 500. Акции компании достигли максимума
Steel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводненияSteel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводнения
Сейчас может быть лучшее время для инвестиций в Азию — стратег JPMorganСейчас может быть лучшее время для инвестиций в Азию — стратег JPMorgan
Японская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в УкраинеЯпонская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине
S&P Dow Jones Indices запустит новый криптовалютный индексS&P Dow Jones Indices запустит новый криптовалютный индекс
УЗ придется выплатить офшорной компании почти 2 млрд долл.УЗ придется выплатить офшорной компании почти 2 млрд долл.
Рынок земли добавит $10 миллиардов инвестиций и увеличит ВВП на 2% — ШмыгальРынок земли добавит $10 миллиардов инвестиций и увеличит ВВП на 2% — Шмыгаль
Компании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к прокатаКомпании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к проката
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Жесткий контроль. От регистрации в Британии отказались 64 криптокомпанииЖесткий контроль. От регистрации в Британии отказались 64 криптокомпании
Последние новости
Подгружаем последние новости