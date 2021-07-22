NASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компании
Корпорация NASDAQ, владеющая одноименной американской биржей, запустит отдельную площадку для инвестиций в акции частных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Что известно
В партнерстве с крупными американскими банками, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, NASDAQ выделит принадлежащий ей бизнес NASDAQ Private Market в отдельную компанию.
Новая компания получит инвестиции от SVB Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Финансовые условия проекта не разглашаются.
На платформе будут проходить тендеры, аукционы и торги акциями частных компаний.
Предыстория
NASDAQ запускает продукт вслед за ростом спроса на рынке на дополнительные возможности для инвестиций.
Снижение во многих странах процентных ставок в начале пандемии вызвало интерес к новым способам вложения своих средств, в том числе инвестициям в частные компании, так как банковские вклады в таких условиях стали недостаточно выгодными, отмечает агентство.
На возникший запрос со стороны инвесторов свои предложения готовят и другие крупные компании. Более широкий доступ к инвестированию в частный бизнес намерены предоставить клиентам инвестиционная компания BlackRock и банк JPMorgan Chase.
В июне в презентации для инвесторов BlackRock сообщила, что активно развивает свое направление инвестиций в частные компании.
В феврале JPMorgan заявил о том, что вкладывается в финтех-стартап Zanbato, который помогает инвестировать в акции частных компаний.