Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты

Masterсard упрощает партнерам процедуру конвертации криптовалют в традиционные валюты и расширяет программу обслуживания криптовалютных карт. Об этом пишет bits.media.

Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Фото: mastercard.ua

Что известно

Ранее партнеры Masterсard, планирующие выпуск криптовалютных карт или расширение карточных программ, могли столкнуться с трудностями при операциях по конвертации. Это было критической проблемой для держателей криптокарт при проведении платежей через Masterсard.

Партнерство Masterсard с Evolve, Paxos и Circle решает эту проблему отрасли и предоставляет держателям криптовалюных карт возможность тратить свои цифровые активы везде, где принимаются карты Masterсard.

Благодаря нововведениям в Masterсard Crypto Card Program, Paxos и Circle будут использовать свои платформы для преобразования криптовалют в фиат с помощью стейблкоинов, обеспеченных фиатной валютой.

«Сегодня не все криптографические компании имеют базовую инфраструктуру для преобразования криптовалюты в традиционную фиатную валюту. Мы упрощаем эту задачу благодаря нашему взаимодействию с Evolve, Paxos и Circle», — отметил исполнительный вице-президент Masterсard по цифровым активам, технологиям блокчейна и партнерским отношениям Радж Дхамодхаран.

По его словам, Masterсard рассчитывает выполнить свое обещание о потребительском выборе и предоставить людям по всему миру варианты того, как и когда платить.

Masterсard — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций в этой платежной системе превышает 22 миллиарда в год.

Напомним

Ранее стало известно, что платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками.

Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

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